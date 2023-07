Ted uit B&B Vol Liefde stort zich volledig op nieuw project

Genieten van haar pensioen is niks voor de 68-jarige Ted, die een B&B op het Portugese eiland Madeira runt. Aan RTL Boulevard vertelt de harde werkster dat ze nieuwe ambities koestert en een volledig nieuwe B&B inclusief woning wil gaan realiseren.

‘‘Ik ben helemaal blij dat ik het nu aan iedereen kan laten zien”, vertelt ze voor de camera. Over twee weken worden de eerste stenen gelegd. Eerst wordt de woning gebouwd, daarna de B&B. ‘‘Want mams moet ergens wonen natuurlijk.’’

Grapje

De B&B zal hoogstwaarschijnlijk worden gerund door Ted alleen. Een paar weken geleden schudde de eigenaresse de boel nog flink op, toen ze zei dat ze de liefde had gevonden bij Peter. Even later zei ze dat het een grapje was naar aanleiding van een spelletje. ‘‘We zijn niet verliefd’’, zei ze tegen RTL Boulevard. ‘‘Mogen we jullie onze excuses aanbieden voor deze verkeerde uitspatting?”

Hoewel Ted op op mannelijk gebied weinig succes lijkt te hebben, lijkt ze nog altijd open te staan voor de liefde. ‘‘Ik hoop dat ik ooit nog een leuke kerel mag vinden en dat ik dan lekker gastvrouw mag spelen.”

Benieuwd naar de acht deelnemers van het komende seizoen van B&B Vol Liefde? Ontdek ze hier:

Bron: RTL Boulevard