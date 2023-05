Ted uit ‘B & B vol liefde’ zegt sorry: “We zijn niet verliefd”

Ted liet zaterdag aan RTL Boulevard weten dat ze weer gelukkig is in de liefde met Peter. Ze stuurde twee foto’s aan de showrubriek waarop ze samen te zien zijn. Nu volgt een ontnuchterend moment: de twee zijn géén stel.

In de uitzending van RTL Boulevard van zondagavond vertelt Ted dat het te snel in het nieuws is gekomen. “Het was verteld naar aanleiding van een spelletje wat we met z’n allen deden. We zijn niet verliefd. Mogen we jullie onze excuses aanbieden voor deze verkeerde uitspatting?”

Dochter van Ted in paniek

Mogelijk had Ted zaterdag volgens verslaggever Aran Bade ‘te diep in het glaasje gekeken’. “Haar dochter uit Dubai had al in paniek opgebeld en vroeg waarom ze het haar niet had verteld.”

Ted met een jongere man

De b&b-eigenaresse die op het Portugese eiland Madeira woont, had afgelopen september iets leuks met ‘een jongere man‘ van 53 jaar die twee meter lang is en van bungeejumpen houdt. Dat werd uiteindelijk toch niets.

Het is dus nog even wachten op een serieuze liefde voor Ted.

