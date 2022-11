Televisiekijkers zijn onder de indruk van docuserie 'Verloren kinderen’

In de EO-serie Verloren kinderen volgt documentairemaker Sahar Meradji zogeheten probleemgezinnen. Gezinnen waarvan de ouders psychische problemen hebben, waarbij financiële zorgen overheersen of waarvan de kinderen om wat voor reden dan ook extra aandacht nodig hebben. Afgelopen week, van maandag tot en met donderdag, zond de EO elke dag een aflevering uit.

‘Verloren kinderen’

In de documentaire staan drie gezinnen centraal. Het eerste bestaat uit Marjolein, Ronald en hun drie kinderen. Alle vijf zijn ze hoogbegaafd, wat aardig wat psychische problemen met zich meebrengt. Terwijl ze zelf de hulp van jeugdzorg inschakelden, zijn ze inmiddels al jaren in gevecht met de kinderbescherming. Gezin twee bestaat uit Astrid en Peter met hun vier kinderen. Door financiële problemen en onverwerkte trauma’s is de sfeer in hun huis op z’n zachtst gezegd slecht. En dan zijn er nog Merel en Gerson, die twee kinderen hebben. Dochtertje Nohemy heeft autisme en een emotieregulatiestoornis, terwijl zoontje Isai heel druk is, waardoor beide ouders overspannen raakten.

Kwetsbaar op televisie

Hoewel veel Twitteraars geschrokken op de beelden reageren en weinig goede woorden voor de ouders over lijken te hebben, zijn er ook mensen die oproepen minder snel te oordelen. Het vergt immers heel wat van de ouders om zich op hun kwetsbaarst te laten vastleggen, als je het hen vraagt. Ook is in veel reacties te lezen dat er in situaties als deze alleen maar verliezers zijn.

Naast kijkers die kenbaar maken onder de indruk te zijn van de docuserie, zijn er ook kijkers die zich afvragen wat het doel van de makers is. Gaat het om bewustzijn creëeren en oproepen tot hulp, of draait het de EO enkel om de kijkcijfers? Het is een vraag die de gemoederen op Twitter bezighoudt.

Benieuwd naar de reacties? Lees hier een selectie:

#verlorenkinderen gekeken… wat een verdriet :( commentaar op de ouders is makkelijk maar ik gun de kinderen vooral veel liefde en perspectief (en de ouders eigenlijk ook). Veroordelen is zo makkelijk maar wat helpt het… — Francisco Perez (@PerezITQ) 24 november 2022

Ik geef het je te doen hoor, rust en regelmaat bieden aan je kind die de stofjes niet in haar hersenen heeft om die momentjes zelf te leren creëren. Team Merel. #verlorenkinderen — Petronella (@tjawatanders) 24 november 2022

Blegh, zoveel rottige reacties op de ouders van #verlorenkinderen

Er is enorm veel moed voor nodig om je op je aller -allerkwetsbaarst op tv te laten zien. Kraak ze niet af, maar help ze in vredesnaam. — 🐗🦌🦡Anje🐺🦊🦇@anaobscura@mastodon.green (@anaobscura) 23 november 2022

Ik heb zoveel respect voor de ouders van Nohemy en Isai ♥️ zo liefdevol naar elkaar toe en zo ongelooflijk veel geduld. Dit lijkt me vreselijk zwaar #verlorenkinderen — Imme Wietske Dora de Kluys (@immedepimme) 22 november 2022

Wat ontzettend dapper om je familie te laten filmen op al zijn kwetsbare, warme en lastige momenten. Het strijdbare verbindt alle gezinnen. Houd moed, met elkaar en voor elkaar. Liefde overwint #verlorenkinderen — Jet (@Jet73666558) 22 november 2022

Wat een heftig programma #verlorenkinderen

En dan gelijk hier op Twitter al die oordelen weer over die ouders🥴

Ik zie vooral kwetsbare ouders en kinderen in de knel. — Linnepin©️ (@linnepinnetjes) 23 november 2022

Heb moeite met de docu #verlorenkinderen wat is het doel/nut hiervan? Kijkcijfers? Bewustwording?Hulp? Deze kinderen zo op televisie, is dat wel ok?

Vooral dieptriest en heftig de problematiek van deze gezinnen en zie eigenlijk alleen maar veel wanhoop. 😔 — Flowermum 🌹 (@Flowermum_) 23 november 2022

Bron: Twitter