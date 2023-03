Televisiemaker Wim de Bie op 83-jarige leeftijd overleden

De VPRO laat weten dat Wim vandaag in het bijzijn van zijn familie in zijn woning in Den Haag is gestorven.

Wim de Bie overleden

Wim de Bie verwierf vooral bekendheid als duo met Kees van Kooten. Samen vormden Van Kooten en De Bie een duo op radio en televisie. Ze maakten programma’s als De klisjeemannetjes, Het Simplisties Verbond, Koot en Bie en Keek op de week. Ze maakten hierbij veel gebruik van typetjes. Zo speelde Wim onder andere meneer Foppe, kluizenaar Walter de Rochebrune, vakbondsleider Aad van der Naad en de alcoholverslaafde zwerver Dirk. In maart 1998, inmiddels dus alweer 25 jaar geleden, maakten Van Kooten en De Bie bekend na 35 jaar te stoppen. Voor hun werk ontvingen ze twee keer de Zilveren Nipkowschijf en een Ere-Nipkowschijf. Naast deelname aan dit bekende duo, schreef Wim de Bie negen romans en verhalenbundels. Ook maakte hij als zanger vier solo-cd’s.

Aimabele collega

De VPRO schrijft: “Hij was een satiricus en zijn observaties waren scherp, gevat en ironisch, maar nooit cynisch of grof. Wel vooruitziend. Wat Wim de Bie voor onze omroep heeft betekend, als onderdeel van het duo Van Kooten en De Bie en als zelfstandig programmamaker, kan niet worden onderschat. Ook herdenken wij een zeer aimabele collega.”

Het gaat niet goed met Cees, de vader van Frank en Ronald de Boer. Wat er met hem aan de hand is en wat de voetbaltweeling en hun zus doen om hun moeder te helpen, vertelt entertainmentjournalist Matthijs Albers in deze video:

Bron: NOS