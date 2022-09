Tennislegende Roger Federer (41) stopt om déze reden met tennissen

Federer gaat de boeken in als een van de beste tennissers aller tijden.

Roger Federer stopt met tennissen

“Tennis heeft meer voor mij betekent dan ik ooit had durven dromen, maar nu moet ik erkennen dat het tijd is om mijn competitieve carrière te beëindigen”, zegt hij. Natuurlijk kan Federer niet helemaal zonder z’n favoriete sport. “Ik blijf nog wel tennissen in de toekomst, maar niet meer op grand slams of op de tour.”

Fysieke problemen

De laatste tijd was hij al wat minder actief in de tenniswereld. Zijn laatste optreden was op Wimbledon vorig jaar, waar hij in de kwartfinales strandde. Dit had te maken met wat fysieke problemen. “De laatste drie jaar, waarin ik kampte met blessures, hebben veel van mij gevraagd”, zegt hij in een verklaring. “Ik heb hard gewerkt om terug te komen op niveau, maar ik ken de mogelijkheden en grenzen van mijn lichaam.”

Bitterzoete beslissing

De tennislegende noemt het een ‘bitterzoete beslissing’. “Ik ga alles wat de tour me heeft gegeven missen, maar tegelijkertijd is er zoveel te vieren.” In zijn audio-bericht bedankt hij zijn vrouw, zijn team en al zijn fans.

Grote winnaar

De afgelopen 24 jaar heeft Federer 1500 wedstrijden gespeeld. In totaal heeft hij twintig keer de Grand Slam gewonnen. Daarmee staat hij nét onder zijn concullega’s, Rafael Nadal en Novak Djokovic. Maar liefst acht van zijn titels sleepte de Zwitser in de wacht op Wimbledon. Dit was niet voor niets zijn favoriete Grand Slam-toernooi. En of dat nog niet genoeg was voerde Federer 310 (!) weken de wereldranglijst aan. Begin 2021 stond hij dat record af aan Djokovic, die tot dusver 373 weken op de nummer één-positie stond.

Roger Federer neemt volgende week afscheid op het Laver Cup-toernooi in Londen.

To my tennis family and beyond,



With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN — Roger Federer (@rogerfederer) 15 september 2022

Bron: Twitter