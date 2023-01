Teun van de Keuken stopt met ‘Keuringsdienst van waarde’: “Heb nog meer te doen”

Teun laat weten dat hij niet zo gek is op verandering. Hij blijft graag in zijn comfortzone zitten, en dat was het programma voor hem. “Toch begin ik nu geheel tegen mijn aard een onzeker avontuur. Eng, maar ik voel dat het moet.”

Teun van de Keuken stopt bij ‘Keuringsdienst van waarde’

Hij noemt het programma ‘een van de mooiste televisieprogramma’s van Nederland’ en beschrijft de draaidagen als een ‘feest’. “Met gemak en plezier zou ik er eeuwig mee kunnen doorgaan”, aldus Teun.

Meer te doen

Maar dat doet hij niet. Waarom niet? “Ik heb nog meer te doen voor ik officieel stokoud ben. Ik wil meer tijd vrij maken voor Meer van dit, het podcastbedrijf dat ik samen met Guusje de Vries en Gijs Groenteman heb opgericht en dat inmiddels heel goed loopt. Ik wil boeken en kookboeken schrijven en nieuwe korte televisieseries of documentaires maken over zaken die ik echt belangrijk vind.”

Lege agenda en leeg hoofd

Hij legt uit: “Als ik nu ’s avonds na het draaien weer uit die auto stap, heb ik vaak geen energie meer om daar goed over na te denken. Daarom stap ik uit mijn comfortzone en stop ik met de langlopende programmaseries Keuringsdienst van Waarde en Pointer, om mijn agenda en mijn hoofd leeg te maken. Gelukkig weet ik dat ze me daar makkelijk kunnen missen. Die programma’s en de andere presentatoren zijn steengoed.”

Reactie KRO-NCRV

Teun begon in 2003 bij het programma. In 2011 ging hij er even tussenuit om in 2013 weer terug te keren. KRO-NCRV zegt tegen het ANP dat zijn vertrek ‘in goed overleg’ is gegaan. Ze noemen de ambities van Teun rondom zijn eigen podcast en andere werkzaamheden ‘niet te verenigen’ met zijn werk voor de omroep.

Bron: Volkskrant