Thaila Buddenbuck van ‘Een huis vol’ reageert op emigratie familie Jelies: ‘Zou ik niet doen’

Thaila Buddenbruck, bekend uit hetzelfde programma, laat nu op Instagram Stories weten dat zij deze stap zelf nooit zal maken.

Thaila Buddenbruck reageert op emigratie

Thaila besloot vandaag vragen van volgers te beantwoorden op Instagram en kreeg onder andere de vraag “Wat vinden jullie ervan dat de familie Jelies naar Spanje gaat verhuizen?” Daar is ze duidelijk over: “Ik persoonlijk zou die stap niet maken”, laat ze weten.

Ook dochter Aida niet blij

Wel voegt ze eraan toe: “Ik heb veel respect dat ze dit gaan doen. Ik wens ze alle geluk en veel succes toe.” Niet alleen Thaila is niet heel enthousiast over emigreren naar Spanje, ook dochter Aida was niet meteen blij. Ze heeft een relatie en wilde haar verkering niet achterlaten. Uiteindelijk heeft ze dit naast zich neergelegd en gaat ze toch vrolijk mee.

Spaans sfeertje

Vader Johan Jelies liet eerder weten waarom het gezin voor de emigratie gekozen heeft: “Grote drijfveer voor mij is om meer met mijn gezin te zijn. Ik moet elke dag opstaan om naar de bouw te gaan en kom laat weer thuis. Aan Spanje spreekt het sfeertje wat er heerst en de cultuur ons heel erg aan. Wij houden er niet van om ons overal heel erg druk om te maken.”

Huis verkocht

De verhuisplannen zijn alleen nog niet helemaal rond. Wel is inmiddels het huis in Tollebeek verkocht. Het koopcontract is getekend. Daarover liet de familie weten: “We hebben zo’n fijn gevoel bij de mensen die het gaan kopen.” Voor de familie Buddenbruck dus geen verhuisplannen. Zij wonen momenteel in Hückelhoven in Duitsland, dicht bij de Nederlandse grens en het lijkt erop dat ze daar voorlopig niet weggaan.

Bron: Instagram