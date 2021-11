‘The Masked Singer’-jury stomverbaasd bij onthulling boekenwurm

De boekenwurm, het biggetje, de giraffe, de stier en cupido gaven dit keer een spetterend optreden. Na alle optredens was het deze keer de boekenwurm die het programma moet verlaten.

Saskia Noort of Anna Nooshin

Er werd eerder al flink gespeculeerd over wie er in het pak van de boekenwurm zou zitten. Buddy en Gerard lieten al eerder weten dat ze dachten aan Monica Geuze of Saskia Noort, terwijl Carlo en Loretta dachten dat Heleen van Royen of Anna Nooshin in het pak zat.

Daphne Deckers

Ondanks de hints, hadden ze het alle vier fout. Niemand minder dan Daphne Deckers kroop uit het pak. De 53-jarige schrijfster vond het ontzettend leuk om aan het programma mee te doen. “Ik vond het ook echt heel spannend, want ik ben natuurlijk geen zanger. Dus ik heb mijn best gedaan.”

Geschokte gezichten

De onthulling was een shock voor de juryleden. “Natúúrlijk’’, riep Buddy alleen maar uit toen het masker af ging. “Niet normaal”, was het enige wat een verbaasde Gerard nog kon uitbrengen. Presentator Ruben genoot volop van al die verbaasde koppies. “Al die geschokte gezichten, wat heerlijk”, lachte de presentator.

De kijkers lieten via Twitter weten dat zij het al wél goed hadden geraden.

Daphne Deckers: “Ik heb nog nooit een wijntje gedronken”

