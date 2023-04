‘The passion’ brengt een emotionele ode aan wijlen Piet Paulusma

Ode aan Piet Paulusma

De moderne vertelling van het paasverhaal, The passion, trok op Witte Donderdag ruim 2,4 miljoen kijkers. Zij zagen niet alleen Marlijn Weerdenburg en Buddy Vedder de sterren van de hemel spelen, maar raakten ook emotioneel bij een ode aan Piet Paulusma. The passion speelde zich dit jaar af in Harlingen, de plaats waar de Friese weerman tientallen jaren woonde. Dat de cast een ode aan hem bracht, kwam dan ook niet uit de lucht gevallen. Sinan Eroglu, die de rol van Jezus vertolkte, en Buddy Vedder, die in de huid van verrader Judas kroop, zongen samen een vertaling van Phil Collins’ hit In the air tonight, genaamd: Er hangt iets in de lucht vannacht. Een oplettende Twitteraar wist te vertellen dat dit nummer op de brug voor het huis waar Paulusma woonde, werd voorgedragen. Een subtiele ode, die de nodige emoties opriep.

‘Er hangt iets in de lucht vannacht’ (Phil Collins - In The Air Tonight) voor het huis waar Piet Paulusma (1956-2022) woonde in Harlingen. Kippenvel. Groots eerbetoon aan ‘s langs bekendste Meteroloog. ❤️#tp23 #ThePassion pic.twitter.com/R83sQurfje — Douwe Gerlof❤️ (@douwegerlof) 6 april 2023

Piet Paulusma een jaar overleden

Eind maart was het alweer een jaar geleden dat de geliefde weerman overleed. Voor Nederland kwam zijn overlijden als een schok, maar zijn familie wist al langer dat het eraan zat te komen. Paulusma overleed aan de gevolgen van kanker, maar hield zijn ziekte geheim. Zijn tweelingbroer Lume blikte enkele maanden na zijn dood terug op die periode: “Vanaf 27 juli vorig jaar, toen hij mij belde en tegen me zei dat hij nog een half jaar te leven had, is ons contact heel erg intensief geworden. Zondagavond naar de kroeg en doordeweeks bij hem thuis, beneden in zijn barretje. Veel met elkaar praten. Ik kon het eerst niet geloven. Ik wist niet of het klopte en dat het nog zo kort was. Uiteindelijk is het zeven maanden geworden. Het is heel bijzonder dat hij het nog zo lang heeft volgehouden.”

Voor de keuze voor de locaties waar Paulusma het weer presenteerde, had hij een duidelijke strategie. In deze video vertellen we je er meer over.

Bron: KRO-NCRV