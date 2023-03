‘The passion’ voegt voor het eerst déze rol toe aan de cast

Claudia wordt gespeeld door actrice Nhung Dam, die je kunt kennen uit de serie Dertigers. Ze zal niet alleen te zien zijn in The passion op 6 april, maar ook in The passion Hemelvaart op 18 mei.

Nieuwe rol toegevoegd aan ‘The passion’

Vorig jaar voegde The passion ook al een nieuwe vrouwelijke rol toe, namelijk die van Maria Magdalena. Zij werd vorig jaar gespeeld door Kim-Lian van der Meij en dit jaar neemt Bertrie Wierenga die rol op zich.

Claudia Procula

Claudia Procula, de vrouw van Pilatus, komt in de Bijbel niet heel veel voor. Sterker nog: ze wordt slechts één keer genoemd. In dat verhaal waarschuwt ze Pilatus over Jezus, omdat ze een droom over hem heeft gehad. Ze brengt Pilatus hiermee behoorlijk aan het twijfelen.

In een video op Instagram vertelt Actrice Nhung Dam over haar rol. “Het is een hele bijzonder rol, omdat Claudia een soort dromen of visioenen krijgt waarin ze dingen voorziet, maar niemand luistert echt naar haar. Toch probeert ze haar man te adviseren. Dat leidt tot heftige discussies.”

Krachtige vrouwenrol

Ze vervolgt: “Het leuke aan deze rol vind ik dat het zo’n krachtige vrouwenrol is. Net als Maria Magdalena. Het zijn de vrouwen die hun mannen, die machtsposities hebben, aan het twijfelen en wankelen brengen. Met hun stem, met wat zij vinden van de wereld en hun visie. Dat vind ik te gek. Juist in zo’n klassiek verhaal zie je dat zulke krachtige vrouwen van alle tijden zijn.”

De rest van de cast

Eerder werden de andere acteurs al bekend gemaakt. Dat zijn: Sinan Eroglu (Jezus), Marlijn Weerdenburg (Maria), Buddy Vedder (Judas), Ferdi Stofmeel (Petrus), Bertrie Wierenga (Maria Magdalena), Dragan Bakema (Pilatus), Thomas van Luyn (verteller) en Anita Witzier (verslaggever).

Bron: KRO-NCRV