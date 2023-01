‘The voice’ mag ondanks het schandaal weer terug op tv, vinden kijkers

Dat de reputatie van The voice een flinke knauw heeft gekregen door het schandaal, mag duidelijk zijn. Toch lijkt de voormalige kijkcijferhit van RTL niet ten dode opgeschreven. EenVandaag vroeg namelijk aan 23.000 mensen wat ze ervan zouden vinden als het programma terugkwam op tv.

Tweede kans

Prima, vindt 82 procent van de vaste The voice-kijkers en 60 procent van de mensen die soms keken. Voorwaarde is wel dat de personen waarnaar onderzoek wordt gedaan niet meer meedoen. Degenen die nooit keken hebben meer moeite met een eventuele terugkeer van de talentenshow. Van hen vindt vier op de tien namelijk dat The voice van de buis moet blijven.

Schandaal aan het licht

Begin vorig jaar bracht presentator Tim Hofman met zijn YouTube-programma BOOS misstanden achter de schermen bij The voice aan het licht. Er zou sprake zijn geweest van meerdere gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, met name door Ali B, Jeroen Rietbergen en een regisseur. Het programma werd destijds meteen stopgezet. Sindsdien zijn ook The voice kids en The voice senior niet meer op tv geweest.

Bron: ANP