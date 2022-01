In gesprek met het AD reageert hij voor het eerst op de verklaringen van vrouwen over seksueel grensoverschrijdend gedrag en de aangifte van een oud-deelneemster.

The voice-regisseur laat van zich horen

Het gaat om The voice-regisseur Martijn, zo blijkt uit het artikel van het AD. BOOS benaderde hem voor de uitzending van hun veelbesproken aflevering en legde hem de verklaringen van de vrouwen voor. Naar eigen zeggen zag hij geen moment aankomen dat vrouwen zo over zijn gedrag denken en nog steeds vindt hij dat hij niks verkeerd deed.

Niet verwacht

Hij legt uit: “Mijn editors zeiden nog: ‘Martijn, jij bent altijd zo lekker bezig met die kandidaten, ben je niet bang dat iemand dat verkeerd opvat?’ Toen zei ik: Ja, misschien wel. Maar ik denk niet dat er mensen te vinden zijn die zeggen: ik doe te veel.”

Vijftien vrouwen meldden zich

Toch gebeurde dat wel. In de aflevering van BOOS wordt bekend gemaakt dat vijftien vrouwen melding maakten van ongewenste handtastelijkheden en het maken van seksuele opmerkingen van de regisseur. Een oud-deelneemster doet nu aangifte tegen hem.

Gewoon amicaal

Martijn laat weten dat hij amicaal is en graag complimentjes geeft: “Dan zeg ik: ‘jee, wat zie jij er prachtig uit’. Of ‘wauw, draai je eens om’. Dat doe ik om ze zich goed te laten voelen. Ik heb daar nog nooit problemen mee gehad.” Hij geeft kandidaten ook weleens een knuffel, bijvoorbeeld om ze te troosten.

Vroeger was alles beter

Hij vindt niet dat hij daarin te ver gaat. Hij gebruikt een veelgehoord excuus: “Nu bekijken we alles met het vergrootglas van 2022 en is alles zo krampachtig. Dit kan blijkbaar niet meer, maar een paar jaar geleden was het gewoon anders.”

Blijkbaar verkeerd opgevat

Wanneer het AD hem vraagt of je als regisseur wel een kandidaat moet knuffelen, antwoordt hij: “Op dat moment zelf gaat het heel natuurlijk en heb ik er nog nooit iemand over horen klagen. Maar nu, in 2022 zeg ik: ja, je hebt gelijk. Blijkbaar zijn er mensen die dit verkeerd opvatten. Niet zozeer de mensen die om een knuffel vragen, maar wel de mensen die het zien. Die zullen misschien zeggen: hij is te amicaal. Maar het komt uit een goed hart. Ik wil de mensen zich goed laten voelen. Het beste uit ze halen. Dat heeft altijd gewerkt en volgens mij kan ik dat heel goed. Maar waarschijnlijk is het nu te ouderwets.”

Een zoen is niet gek

Een oud-medewerkster van The voice geeft aan dat Martijn haar heeft geprobeerd te zoenen, toen ze er stagiaire was. Daarover zegt Martijn: “Ik heb al twintig jaar een mooie vrouw waar ik heel gelukkig mee ben. Ik doe dat niet en ik wil dat niet.” Een zoen geven aan collega’s om afscheid te nemen of als ze een goede draaidag hebben gehad, dat doet hij wel: “Nee, dat is niet gek.”

Bron: AD