Theo Maassen in ‘Boerderij van Dorst’: “Ik ben een leuker mens door het ouderschap”

Als Theo en Raven een kippenhok gaan ophalen hebben ze het over het ouderschap. “Arnon en ik begonnen te praten over onze kinderen en toen zei jij heel snel: ‘Ik moet poepen’. Is dat een grapje of is het een onderwerp dat ook wel gevoelig ligt?”, vraagt de cabaretier aan Raven. Ze reageert sarcastisch: “Het zal vast een hele mooie ervaring zijn om iets uit te poepen wat op jou lijkt.”

Theo Maassen moet lachen maar vindt Ravens kijk op het ouderschap wel te banaal. “Het is geen moment, het is de hele tijd. Op dat moment is het een totaal ander leven.”

‘In contact met de echte wereld’

Voor Theo Maassen betekent het ouderschap juist een grote verandering. “Ik heb ook een egocentrische inslag, dus voor mij, hoe ik in elkaar zit, is het wel goed. Ik ben daardoor een iets leuker mens geworden.” De cabaretier vindt het fijn dat hij door zijn kind in contact komt met “de echte wereld”. “Op het schoolplein en praatjes maken”, gaat hij verder. Raven walgt van het idee. “Dat is precies wat ik ook dacht”, knikt Theo. “Feestjes van die kinderen en dan komen die ouders en dan moet ik daar ook nog een koffietje of een biertje mee drinken.”

Raven is nog steeds niet overtuigd. “Dat klinkt echt als een nachtmerrie.” Theo begrijpt haar, maar heeft wel de andere kant gezien. “Dat dacht ik ook, maar het is ook heel arrogant om dat te denken. Het zijn leuke aardige mensen die ook van alles denken en meemaken en het is goed om daarmee in contact te komen.”

