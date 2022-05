Thierry Baudet wordt vader en onthult het geslacht van de baby

Ook maken ze gelijk bekend of het een jongetje of een meisje wordt.

Het is een...

Jongetje! Davide vertelt: “Ik ben, als deze Weekend verschijnt, 23 weken zwanger.” Het stel heeft het nieuws expres zo lang geheim gehouden: “We hebben iets langer gewacht met het vertellen aan de buitenwereld en dat vind ik eigenlijk wel fijn”, aldus Davide.

Liefde en blijdschap

Thierry vertelt over het babynieuws: “Het is zo geweldig. Zoiets moois om mee te maken.” Wat hij verwacht van het vaderschap? “Heel veel liefde en blijdschap. Dat voel ik nu al. Het wordt natuurlijk een eigen mensje met een eigen persoonlijkheid, maar ik hoop dat we veel van zijn moeder terug gaan zien.”

Zoon

Wat hij ervan vindt dat hij een zoon krijgt? “Het geslacht maakte me niks uit. Je hoopt gewoon dat je kind gelukkig wordt en gezond is. Maar dat het een jongetje wordt, is natuurlijk wel superleuk”, aldus Thierry.

Oogkleur

Davide is razend benieuwd hoe haar kindje eruit komt te zien, en dan met name naar de oogkleur: “Of hij straks ook groene ogen heeft zoals Thierry, of misschien blauwe, dat zou ook nog kunnen. Ik heb bruine ogen, maar een van onze ouders heeft blauwe ogen. Ik ben daar heel nieuwsgierig naar.”

Huizenjacht

In november vorig jaar stapten Thierry en Davide in het huwelijksbootje. Nu er een zoontje aankomt, zoeken ze ook naar een ander stulpje. Ze willen een groter huis, maar gaan niet de stad uit: “Ik denk dat we de komende paar jaar nog wel in Amsterdam blijven en daarna in een andere fase komen”, vertelt Thierry.

