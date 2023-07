Thijs Römer bekent dat hij minderjarige meisjes tips gaf over masturbatie

Omdat de vermeende slachtoffers uit Noord-Nederland komen, vindt de rechtszaak plaats in Assen. De zaak gaat om online seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat zou hebben plaatsgevonden tussen 2015 en 2017. Het OM meldt dat er geen fysiek contact is geweest tussen Thijs en de vermeende slachtoffers.

De zitting

Thijs is dinsdagochtend zelf aanwezig bij de rechtszaak. Twee van de vermeende slachtoffers zitten in de zaal, het derde volgt de zaak vanuit een aparte ruimte. Eén van de toen 14-jarige aangeefsters is emotioneel aan het begin van de zitting en zegt dat het voor haar een heftige dag is. Thijs staart tijdens dit alles voor zich uit.

Tijdens de rechtszaak mogen er geen beelden of geluidsopnames van hem worden gemaakt. De acteur vroeg dat vooraf, omdat hij dan naar eigen zeggen niet vrijuit zou kunnen spreken. De rechter ging mee in deze wens.

Gedeeltelijke bekentenis

Hoewel Thijs de beschuldigingen, toen die vorig jaar naar buiten kwamen, ontkende, bekent hij nu dat hij wel degelijk een grens is overgegaan. “Er is over seks gesproken. Over seksualiteit en ook over masturbatie.” Uitwisseling van foto’s en video’s heeft volgens hem niet plaatsgevonden. “Er is geen dwang geweest en ook geen uitwisseling van beelden tussen ons.”

Appgroep

Tijdens de rechtszaak wordt onder meer gesproken over een WhatsApp-groep met de naam ‘douchen’. Daarin zou Thijs masturbatietechnieken en ‘vingertips’ hebben gedeeld.

Verantwoordelijk

De acteur laat weten zich verantwoordelijk te voelen. “Bij de politie heb ik gezegd dat ik geen grens ben overgegaan, maar nu vind ik dat ik wel degelijk een grens over ben gegaan. Zij was veertien, ik was veel ouder en had een andere positie. Ik was een bekende acteur, zij een fan van mij. Dat heb ik niet in het oog gehad.”

Privécontact

Thijs zegt dat hij destijds helemaal geen appcontact had mogen hebben met het meisje. “Het privécontact had ik moeten afkappen. Ik had meteen moeten zeggen dat ik het prima vond om een handtekening te geven of om elkaar te ontmoeten in een openbare gelegenheid.”

Beschuldiging

Eén van de destijds 14-jarige vermeende slachtoffers deed vorig jaar haar verhaal bij een juicekanaal en op Twitter. Thijs zou haar hebben gevraagd om ongepaste foto’s en spraakmemo’s te sturen. In ruil daarvoor zou ze mogen figureren in Moordvrouw – de serie waarin Thijs destijds speelde. ‘Ik was fucking 14, Thijs. Ik was jong, dom en verliefd op jou. Misbruik heb je ervan gemaakt’, schreef het vermeende slachtoffer.

Later op de dag wordt bekend welke feiten de acteur nog meer bekent of ontkent.

Bron: ANP, RTL Boulevard