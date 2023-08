Thijs Römer gaat in hoger beroep na veroordeling wegens zedendelicten

Römer werd veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk, en de maximale werkstraf van 240 uur. Ook moet hij zich laten behandelen in een ggz-instelling.

Thijs Römer gaat in hoger beroep na veroordeling zedendelicten

Tegen die straf gaat hij nu in hoger beroep. In zijn eigen verklaring in de rechtbank zei hij dat hij vrij over seks spreekt vanwege zijn Amsterdamse opvoeding en de vrije seksuele moraal van zijn collega’s. Ook zei hij niet door te hebben gehad dat hij iets strafbaars deed of iets wat moreel gezien niet door de beugel kan: “Je kunt toch gewoon een gesprek over masturberen hebben? Zo van: hier is de clitoris, daar de vingers. Dat. Zwaarder is het niet.”

Veroordeeld wegens ontuchtige handelingen

De rechtbank is het daar niet mee eens. Zo zou er genoeg bewijs zijn dat Römer drie - destijds - minderjarige meisjes heeft aangezet tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf en het sturen van naaktfoto’s. De slachtoffers waren op het moment van de delicten veertien, vijftien en zestien jaar oud. Volgens de rechter heeft de acteur ‘doorlopend misbruik gemaakt’ van zijn machtspositie ten opzichte van hen.

De veroordeling van de rechter viel hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM eiste één dag gevangenisstraf.

Reactie van de slachtoffers

De drie slachtoffers die aangifte deden tegen Thijs Römer zijn teleurgesteld dat hij in hoger beroep gaat, zo laat hun advocaat Maartje Schaap weten aan RTL Boulevard. Volgens haar kunnen de slachtoffers de zaak door het hoger beroep niet afsluiten.

“Nu moeten ze een jaar wachten. Eén van hen zei: ‘Ik snap gewoon niet dat hij niet beseft dat hij fout zit. Waarom gaat hij niet aan zichzelf werken? Nu gaat het verhaal zich weer opnieuw afspelen: de feitenbehandeling, hun kant van het verhaal, alles.’ Ze zijn boos dat Römer zijn straf niet accepteert”, aldus Schaap.

Beide partijen kunnen het hoger beroep op een later moment nog intrekken.

