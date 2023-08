Thijs Römer ging vreemd tijdens zijn huwelijk met Igone de Jongh

Dat bevestigt de man van Römers minnares aan RTL Boulevard, nadat het nieuws verscheen op het juicekanaal van Yvonne Coldeweijer.

Affaire

Thijs Römer en influencer Noor de Groot, die op Instagram grote bekendheid verwierf onder haar voormalige gebruikersnaam Queen of Jetlags, zouden vorig jaar hebben afgesproken in een hotel in Limburg. Beiden waren destijds getrouwd. De Groots partner, dj Sander Kleinenberg (bekend van de hit My Lexicon uit 2000), ontkende de geruchten eerst, maar doet nu zijn verhaal aan RTL Boulevard.

“Daardoor is achttien maanden geleden onrust ontstaan tussen mij en Noor, toen ze het meteen aan mij opbiechtte”, aldus de dj. Hij gelooft zijn vrouw op haar woord dat het bij één keer is gebleven en zegt dat ze het samen achter zich hebben gelaten. “Ik vond het het niet waard om daarvoor mijn huwelijk en mijn kind voor de bus te gooien. Dat is mijn persoonlijke afweging geweest.”

Bizarre wending

Wat het verhaal extra bizar maakt, is dat Römer voorheen een goede vriend was van het stel en als trouwambtenaar in 2021 zelfs hun huwelijk voltrok. Die vriendschap lijkt inmiddels voorbij, want Kleinenberg geeft voornamelijk Römer de schuld van wat er is gebeurd. “Thijs is wie hij is”, zegt hij daarover. “Dat is bij iedereen duidelijk en dat mijn vrouw daar in is getrapt, is supertragisch.”

Afstand

Kleinenberg heeft Römer inmiddels ontvolgd op Instagram. De recente veroordeling van Römer voor zijn online zedendelicten met minderjarige meisjes speelt daarbij een rol. “Ik wilde een signaal afgeven, omdat ik mij distantieer van wat hij heeft aangericht”, laat Kleinenberg weten. “Ik vind het persoonlijk erg moeilijk om naast iemand te staan die dit op zijn geweten heeft. Wij waren goede vrienden van Thijs en hebben dit nooit geweten.”

Thijs Römer en Igone de Jongh

Römer was op het moment van de affaire getrouwd met Igone de Jongh. De twee stapten in 2019 in het huwelijksbootje. Begin dit jaar verbrak De Jongh de relatie, al werden de twee daarna nog wel meerdere keren samen gespot.

Ex-balletdanseres Igone de Jongh leefde jarenlang volgens een strak regime. In onderstaande video hoor je hoe ze dat onder andere door Thijs Römer losliet.

Bron: RTL Boulevard, Flair.nl