Thijs Römer reageert op beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag met 14-jarig meisje

Het juicekanaal Juice Channel plaatste in een reeks stories op Instagram het verhaal dat Thijs zes jaar geleden intiem contact zou hebben gehad met Nena, een toen 14-jarige fan. De jonge vrouw, die inmiddels twintig is, meldde zich bij het juicekanaal om daar haar verhaal te doen over de acteur.

Ongepaste foto’s en voiceberichten

Nena - die op Twitter onder haar volledige naam haar verhaal doet - vertelt dat ze contact kreeg met Thijs toen ze 14 jaar was. Hij zou haar hebben gevraagd om ongepaste foto’s en voiceberichten te sturen. In ruil daarvoor zou ze mogen figureren in Moordvrouw. ‘Ik geef je een dag om zelf op te biechten. Ik was fucking 14 Thijs. Ik was jong, dom en verliefd op jou. Misbruik heb je ervan gemaakt’, schrijft ze online.

Reactie Thijs

Het verhaal van Nena levert een hoop reacties op en inmiddels heeft ook Thijs gereageerd. ‘In de afgelopen dagen zijn meerdere wilde verhalen over mij de rondte gegaan. Tot op heden voelde ik mij niet genoodzaakt hierop te reageren’, begint Thijs. ‘Het verhaal over een toentertijd 14-jarig meisje waarmee ik grensoverschrijdend contact zou hebben gehad gaat mij als vader van een tienerdochter en weldenkend mens echter een brug te ver.’

Aangfite

Thijs voegt daaraan toe: ‘Ik hoop niet dat het nodig zal zijn, maar als dit niet stopt zal ik aangifte moeten doen wegens smaad en laster.’

