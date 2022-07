Thomas Berge in tranen om zwangerschap van zijn vriendin: “Ons grootste geschenk ooit”

‘Ons grootste geschenk ooit… onze droom komt uit’, schrijft hij er onder andere bij.

Vriendin Thomas Berge zwanger

In de video zijn onder andere beelden te zien van een verliefde Thomas en Elianne. Ook het stukje waarin Elianne het nieuws met haar geliefde deelt, is in de video verwerkt. Als de zanger de zwangerschapstest in handen krijgt, pakt hij zijn vriendin vast en wordt hij zichtbaar emotioneel.

‘We hebben nog nooit zoveel blijdschap, dankbaarheid en vooral liefde gevoeld’, laat Thomas weten. ‘Jij bent meer dan welkom en we kunnen niet wachten om je te ontmoeten!’

Jack

Het wordt het tweede kindje voor Thomas. Uit zijn eerdere relatie met fotograaf Myrthe Mylius heeft hij zoon Jack. Hij vierde in juni zijn negende verjaardag.

Eerder dit jaar zetten Thomas en Elianne al een belangrijke stap in hun relatie. Entertainmentjournalist Matthijs Albers vertelt je er meer over.

Bron: Instagram