Thomas Berge onthult het geslacht van zijn kindje: ‘We kunnen niet wachten’

En wat blijkt: ze laten blauwe rook uit een bus laten komen. Ze krijgen een zoontje.

‘We kunnen niet wachten tot we ons prachtige kindje in onze armen kunnen nemen’, schrijft Thomas erbij. De zanger heeft uit zijn eerdere relatie met fotograaf Myrthe Mylius zoon Jack. De jongen vierde in juni zijn negende verjaardag.

“We hebben nog nooit zoveel blijdschap, dankbaarheid en vooral liefde gevoeld. Jij bent meer dan welkom en we kunnen niet wachten om je te ontmoeten”, zegt de dolgelukkige Thomas.

Droom komt uit

Thomas maakte in juli in een emotionele video bekend dat Elianne in verwachting is van hun eerste kindje samen. Als de zanger de zwangerschapstest in handen krijgt, pakt hij zijn vriendin vast en wordt hij zichtbaar emotioneel. “Ons grootste geschenk ooit… onze droom komt uit”, zei hij toen.

“We hebben nog nooit zoveel blijdschap, dankbaarheid en vooral liefde gevoeld. Jij bent meer dan welkom en we kunnen niet wachten om je te ontmoeten.”

Bron: Instagram/ANP