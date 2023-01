Thomas Berge voor de tweede keer vader geworden (en zó heet zijn zoon)

“Deze kerst ontvingen wij ons aller mooiste cadeau, onze zoon”, plaatsen Thomas en Elianne op Instagram. Hun zoon Saint Ottink werd op Tweede Kerstdag om 16:16 geboren. “Wij zijn zó onwijs dankbaar voor de geboorte van onze lieve, gezonde zoon Saint. Wat een geluk mogen wij ervaren.”

Elianne bedankt Thomas voor zijn steun. “Ik had het echt nooit kunnen doen zonder mijn allerliefste man die geen moment van mijn zijde is geweken en me er doorheen heeft geholpen met zijn liefde en kracht”, schrijft zij.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door ELLIE🧸 (@eliannezweipfenning) op 2 Jan 2023 om 0:13 PST

Jack Ottink

Thomas was al vader van een zoon, Jack Ottink (9). Hij kreeg zijn eerste kind in een eerdere relatie met fotograaf Myrthe Mylius. Sinds 2021 heeft Thomas een relatie met Elianne. De zwangerschap werd in de zomer van 2022 bekendgemaakt in een emotioneel Instagrambericht.

Bron: Instagram.