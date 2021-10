Tienermoeder Loeki (16) maakt diepe indruk: “Wat een kanjer”

Huilend de kliniek uit

Loeki is in verwachting van haar ex-vriend (22), die inmiddels niet meer in beeld is. Hij was het niet eens met Loeki’s beslissing om het kindje te houden. Ook in haar omgeving wordt niet bepaald positief op de zwangerschap gereageerd. Aan alle kanten wordt abortus aangeraden. Loeki bezoekt drie keer een kliniek, maar komt alle keren huilend naar buiten gerend.

Maxime Meiland komt Loeki helpen. Zij weet als geen ander hoe het is om jong zwanger te raken en er alleen voor te staan. Ze organiseert een babyshower en neemt Loeki en haar moeder mee naar een paar activiteiten om elkaar beter te leren kennen en begrijpen. Want de twee lijken behoorlijk op elkaar en kunnen daardoor af en toe flink botsen.

Mega-buiging

Maar de jonge Loeki redt zich prima alleen. Niet veel later bevalt ze van zoontje River, en vertelt ze dat ook de vader van de kleine inmiddels weer in beeld is. Kijkers zijn diep onder de indruk van hoe Loeki met de situatie omgaat. “Mogen we even een mega-buiging maken voor dit meisje? Wat een kanjer”, schrijft iemand:

Lief meisje van #vierhandenopeenbuik mag ik er voor je zijn? Wat ben jij een sterke moeder! Er zit veel verdriet achter je ogen… je bent een intelligente vrouw! — Shardy’s art design (@shesshardy) 12 oktober 2021

Respect hoor voor deze meid. 16 jaar en alles zo goed op een rijtje 👏🏻 #vhoeb #vierhandenopeenbuik — ♋ Queen 🏳️‍🌈 (@CancerianQueenn) 12 oktober 2021

Wat een topper deze meid. Van haar moeder moet ze het niet hebben, maar respect voor deze meid hoor… #vierhandenopeenbuik — Lisanvanhout (@lisanvanhout) 12 oktober 2021

Die meid van 16 die zwanger is op BNNVARA.



Hoe ze met de situatie omgaat, diep respect. — Jurgen Obbens (@jurgenobbens) 12 oktober 2021

Sjonge, die Loekie. Ik kreeg de behoefte om haar een dikke vette knuffel te geven, zodat ze weet dat ze echt niet alleen is.

Wat ben je dapper en mooi, van binnen en buiten. Ik wens je alle goeds❤️ #vierhandenopeenbuik — Marielle Pegge (@MariellePegge) 12 oktober 2021

Mogen we even een mega buiging geven aan dit meisje? Wat een kanjer! #vierhandenopeenbuik — Ronald den Hartog (@HartogRonald) 12 oktober 2021

Nog zó jong, eigenlijk een kind die een kind krijgt, maar ik vind haar wel heel wijs en verstandig! #vhoeb #vierhandenopeenbuik — Romy 🤙🏼⚽️ (@MissxRomy) 12 oktober 2021

Is zij 17? Wauw wat een leuke tiener moeder. Wat een mooie uitspraak over de veiligheid en warmte die ze haar baby wil geven. Wat verstandig al. Dat zal zeker weten goedkomen. Of ze op haar eigen moeder lijkt… laat ik maar even in het midden #vhoeb #vierhandenopeenbuik — Bert en Mar (@bertenmar) 12 oktober 2021

De hele aflevering terugkijken? Dat kan via NPO3.

Bron: BNNVARA & Twitter