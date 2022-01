In 2017 gingen Tijl en zijn vrouw Nicolette uit elkaar. Ze hebben samen twee dochters, Fiene en Faas.

Lago di Beau

Zondagavond zijn Tijl Beckand (47) en zangeres Maan (24) te gast in het nieuwe programma van Beau van Erven Dorens. Samen reizen ze – ditmaal niet per boot maar per vliegtuig – af naar het huis aan het Italiaanse Comomeer, waar ze openhartige gesprekken voeren.

Verraad

Tijl spreekt met Beau onder andere over zijn scheiding. Hij vertelt: “Ik ben wel van het doorzetten, ‘ja’ is ‘ja’ en ‘nee’ is ‘nee’. En ik ben ook van het commitment. Dus als je ‘ja’ tegen iemand zegt en je hebt samen een gezin, is dat afbreken alsof je alles en iedereen verraadt. Daar heb ik heel lang wakker van gelegen.”

Erkennen

Erkennen dat het huwelijk voor hem niet werkte, viel hem erg zwaar, vertelt Tijl. “Want je wil iets gaan doen waar de ander nog helemaal niet aan toe is of geen idee van heeft. En dat voelde heel naar en ook heel eng. Veel enger dan alles wat ik in m’n leven gedaan heb.”

Grootste geluk

Inmiddels is de band met zijn ex-vrouw goed, en is Tijl gelukkig met zijn huidige vriendin Markell. Met haar kreeg hij nog een zoontje en een dochtertje. “Het grootste geluk wat ik eigenlijk heb, is dat dat fantastisch gaat”, zegt hij, doelend op de verhouding tussen zijn ex en nieuwe vriendin. “Als het zou botsten, zou het fundament rot zijn”, besluit hij.

Bron: RTL Boulevard