Tim Hofman blikt met deelnemers en nabestaanden terug in ‘Over mijn lijk - de reünie’

Ook kijken ze samen naar de toekomst. Hoe zien ze die voor zich?

‘Over mijn lijk’

In Over mijn lijk volgde Tim zes jonge mensen die ongeneeslijk ziek zijn. In het afgelopen seizoen zag je hoe Irene, Jip, Francis, Kiki, Patrick en Roy alles uit de laatste fase van hun leven proberen te halen. De afleveringen zorgen stuk voor stuk voor kippenvel en tranen bij de kijkers.

Zonder Kiki en Patrick

In de achtdelige reünie komen de deelnemers en/of hun familieleden bij elkaar en halen ze samen met presentator Tim herinneren op. Maar dat is niet het enige. “In Over mijn lijk – de reünie komen ze bij elkaar en blikken ze samen met Tim terug. Wat is er het afgelopen jaar allemaal gebeurd? Hoe gaat het op dit moment met hun gezondheid? En, hoe kijken ze naar de toekomst?”, schrijft het programma bij een kiekje van de deelnemers en nabestaanden op Instagram.

Verdrietig genoeg kunnen niet alle deelnemers erbij zijn. Kiki is meer dan een jaar geleden op 16-jarige leeftijd overleden en Patrick is naar eigen zeggen op 26 oktober 2020 ‘naar een nieuwe poort in zijn leven gereisd’.

Slecht nieuws

Het leven van de OML’ers gaat nog altijd gepaard met ups en downs. Zo verloor Irene onlangs haar moeder aan de gevolgen van borstkanker en kreeg ze zelf slecht nieuws in het ziekenhuis. Hetzelfde geldt voor Roy: hij kreeg een paar maanden geleden te horen dat hij officieel uitbehandeld is. De twee vertellen hoe die boodschap hun leven heeft beïnvloedt.

Over mijn lijk - de reünie is vanaf vrijdag 14 oktober te zien op NPO Start.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Over Mijn Lijk | ☰ BNNVARA (@overmijnlijk) op 4 Oct 2022 om 8:08 PDT

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Instagram