Het is een ‘gekke oproep’, die hij natuurlijk liever niet zou willen plaatsen.

Hartverwarmende reacties

Allereerst bedankt Tim iedereen voor alle reacties op het afgelopen seizoen van Over mijn lijk. “Het was hartverwarmend en overweldigend”, vertelt de presentator. In het programma volgt Tim zes jonge mensen die ongeneeslijk ziek zijn en alles uit de laatste fase van hun leven proberen te halen. De afleveringen zorgen stuk voor stuk voor kippenvel en tranen bij de kijkers.

Oproep van Tim Hofman

“Inmiddels zijn we, ik moet bijna zeggen ‘helaas’, begonnen aan een nieuw seizoen van Over mijn lijk.” Hiervoor zoekt het programma nog een aantal jonge mensen die ze mag volgen en daarom heeft de presentator een beetje een ‘gekke oproep’: “Ben jij tussen de 15 en 35 jaar oud en denk je: ‘Ja, dit programma gaat ook over mij, ik ben uitbehandeld, ik ben terminaal, het einde is op een manier in zicht’? Weet ons dan te vinden.”

Aanmelden kan via deze link. Tim zegt in de video dat je hem ook altijd een berichtje mag sturen, dan neemt de redactie contact op. “Doe wat fijn voelt.”

Bron: Instagram