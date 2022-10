Tim Hofman draagt Televizier-prijs op aan slachtoffers van ‘The voice’

Tijdens het jaarlijkse Gouden Televizier-Ring Gala worden de belangrijkste Nederlandse publieksprijzen voor televisieprogramma’s uitgereikt. Tim Hofman mocht maar liefst twee keer het podium oplopen. De eerste keer werd hij tot Beste presentator uitgeroepen, voor zijn rol in het steengoede, maar heftige Over mijn lijk, dat in 2020 al de Televizier-Ring voor Beste Programma won. In Over mijn lijk volgt Tim zes jongeren die ongeneeslijk ziek zijn en alles uit de laatste fase van hun leven proberen te halen. Niet veel later mocht hij nóg een prijs in ontvangst nemen, namelijk de Televizier-Ster Impact.

Spraakmakende ‘BOOS’-aflevering

De Televizier-Ster Impact werd dit jaar voor het eerst uitgereikt en is voor een programma dat in het afgelopen jaar iets heeft losgemaakt in de Nederlandse samenleving. De jury kon er natuurlijk niet omheen dat Tim met de spraakmakende BOOS-aflevering over de misstanden bij The voice of Holland veel heeft losgemaakt.

Slachtoffers van The voice

Tim droeg na de winst zijn prijs op aan “iedereen die durfde te spreken afgelopen januari en daarvoor”, zo zei hij in zijn bedankspeech. Ook wenste hij alle aanwezigen “een veilige afterparty”. Tim ziet het als zijn missie om, samen met de NPO en BNNVARA, te zorgen dat mensen zonder macht zich veilig genoeg voelen om te praten, zodat mensen mét macht zich daar benauwd over voelen.

Andere genomineerden

Voor de Televizier-Ster Impact waren in totaal drie programma’s genomineerd. BOOS versloeg GTST en Make Up Your Mind. De soap was genomineerd vanwege een verhaallijn over seksueel geweld. En Make up your mind, waarin BN’ers zich laten omtoveren tot dragqueens, maakte kans omdat het programma volgens de organisatie laat zien dat iedereen zichzelf mag zijn.

Bron: Televizier