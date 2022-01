Tim Hofman is dankbaar voor reacties op ‘BOOS’-uitzending: “Er lijkt iets in beweging te komen”

Tim Hofman laat zich voor het eerst sinds de uitzending uit over alle reacties die hij heeft gekregen.

Tim Hofman laat van zich horen

Op Instagram plaatst hij een drietal foto’s, waarop te zien is hoe hij en zijn team hard aan de uitzending werken. Hij schrijft: “Vrienden, namens iedereen die in onze uitzending sprak of vanaf afgelopen donderdag gehoord wordt (misschien ben jij het): dank als je, samen met tien miljoen (!) anderen, wilde luisteren.”

Beweging

Hij ziet nu al wat de aflevering teweeg brengt: “Er lijkt ook nog eens iets in beweging te komen. We zien bedrijven, universiteiten, verenigingen en andere instituten hun beleid aanpassen om een veiligere omgeving te creëren. Een kabinet (inclusief minister-president) zich uitspreken. Mannen met elkaar praten, vrouwen met elkaar delen. Het nieuws dat de hele wereld rond ging. En meer. Dat is waardevol. We zijn er nog niet, maar het voelt als de eerste forse zucht van een nieuwe wind.”

Nachtelijke montages

Over de drie foto’s vertelt hij: “Over het maakproces en hoe afgelopen weken er achter de schermen uitzagen vertellen we je later nog eens, maar voor nu kom ik even niet verder dan drie foto’s van nachtelijke montages, gepleegde belletjes waarvan je nooit dacht dat je ze zou plegen en hopeloze pogingen tot tien minuten extra slapen.”

Komende weken geen nieuwe aflevering

Voor de fans van BOOS heeft hij slecht, maar begrijpelijk nieuws: de komende weken komt er even geen nieuwe uitzending: “Wij werken aan mooie verhalen en zaken, een nieuwe studio bouwen én beginnen met de voorbereidingen van een nieuwe seizoen Pak de macht.” Woensdagavond is Tim weer te zien in een nieuwe aflevering van Over mijn lijk.

Bron: Instagram