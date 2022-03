Presentator en journalist Tim Hofman staat dit jaar op nummer 1.

Tim Hofman aan de top

Een flinke stijging voor Tim, want vorig jaar stond hij nog op nummer 8. We kunnen natuurlijk allemaal wel raden waar Tim de prijs aan heeft verdiend. Hij kwam eerder dit jaar met een aflevering van zijn onlineserie BOOS over de misstanden bij The Voice, die heel Nederland op z’n kop zette.

Arjen Lubach van de troon

Hiermee heeft hij Arjen Lubach van zijn troon gestoten, die stond namelijk vorig jaar op nummer 1. Nu heeft Lubach de derde plek, achter mediamagnaat John de Mol, die op 2 staat. De presentator van De Avondshow met Arjen Lubach reageerde, geheel in karakter en tot grote hilariteit, op Tims Instagrampost met de reactie: ‘Wat de fok 🤬.’

Linda de Mol gedaald

De meest invloedrijke vrouw in de media? Dat is Eva Jinek, zij staat op nummer 4. Een opvallende daler is Linda de Mol. Vorig jaar stond zij nog op 5, maar nu is ze gedaald naar de elfde plek.

Vrouwen versus mannen

Er wordt altijd gelet op het aantal vrouwen ten opzichte van het aantal mannen in deze lijst. Helaas is dat aantal lager dan vorig jaar. Dit jaar zijn het 27 vrouwen, vorig jaar waren het 34 vrouwen. Naast Eva Jinek is YouTube-ster Nikkie de Jager de enige andere vrouw in de top 10, zij staat op de tiende plek.

Hoe komt deze lijst tot stand?

Ieder jaar doet het mediabureau MediaTest een onderzoek. Ze maken een lijst van 300 genomineerden en vragen vervolgens aan maar liefst 40.000 professionals om een top tien te maken. Hieruit selecteren zij vervolgens een top 100.

Bron: Media100