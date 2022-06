Tim Hofman komt donderdag met een ‘BOOS’-aflevering over het koningshuis en defensie

Tim schrijft: “De afgelopen maanden werkten BOOS en Vrij Nederland samen aan een verhaal over de band tussen defensie en de koninklijke familie. Conclusie: defensie is bereid de regels te buigen voor de familie én trekt leden voor. Al vier generaties lang: van Bernhard tot Lucas van Vollenhoven.”

Boos-aflevering over defensie

Hij deelt de eerste beelden van de uitzending. Tim: “Hoofdrolspelers zijn Pieter van Vollenhoven, zijn zoon Pieter-Christiaan van Oranje en Lucas van Lippe-Biesterfeld. Over snelle bevorderingen, bijbehorende salarissen en meer.”

Regels worden verbogen

Volgens het persbericht op de website van BNNVARA worden er eretitels verstrekt aan leden van de koninklijke familie en wordt er tegen besluitvorming van bovengestelde officieren ingegaan. Niet alleen vroeger, maar ook vandaag.

Neef van Van Vollenhoven

Zo schrijft BNNVARA over Lucas van Lippe-Biesterfeld, de neef van Pieter van Vollenhoven: “Hij ging na het behalen van zijn vwo-diploma in 2020 direct aan de slag bij de Koninklijke Militaire Academie, waar hij na elf maanden, waar het normaal anderhalf tot vier jaar duurt, werd bevorderd tot officier en kort daarna op missie ging naar Irak. Hoewel het behalen van een technische opleiding (VTO) een verplicht onderdeel is binnen de opleiding, wordt deze eis voor Van Lippe-Biesterfeld losgelaten.”

Geen incident, maar een patroon

Dit zou geen incidentje zijn, maar een patroon. Dit wordt tegenover BOOS beaamd door hoogleraar Staatsrecht professor Wim Voermans, die voor BOOS en Vrij Nederland de zaak en onderliggende stukken bekeek, maar ook door minister van defensie Ollongren.

Donderdag te zien

De uitzending is donderdag om 16:00 uur te zien op het YouTube-kanaal van BOOS. Aanstaande zaterdag gaat de editie van Vrij Nederland hier verdiepend op verder. Tim zit woensdagavond in de talkshow Beau om over de uitzending te praten. Bekijk hier de eerste beelden:

