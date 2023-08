Tim Hofman over ernstige bedreigingen: “Als mens doet me dat heel veel”

In Argos: luizen in de pels op NPO Radio 1 vertellen onderzoeksjournalisten over hun vak. In de nieuwste aflevering komt Tim Hofman aan het woord, die met zijn programma’s BOOS en Pak de macht de wanpraktijken van oplichters en machthebbers aan het licht brengt.

Dit jaar wonnen Hofman en zijn team nog de Tegel voor Onderzoeksjournalistiek, voor hun indrukwekkende aflevering rondom seksueel wangedrag binnen The voice, en ook andere prijzen zoals de Televizier-Ster en de Zilveren Nipkowschijf laten zien hoe belangrijk zijn werk is. Dat werk gaat helaas ook gepaard met ernstige bedreigingen, vertelt de presentator.

Tim Hofman over bedreigingen

Hofman voelt, ondanks de bedreigingen, niet de behoefte om iets aan zijn werk aan te passen. Behalve dan een extra beveiliger meenemen. “Dat weiger ik ook te doen als maker. Maar als mens doet het me wel heel veel. Ik weiger alleen dat wat ik thuis voel, mee te nemen naar de redactie”, zegt hij.

“Er is geen sprake van dat we een verhaal niet willen maken, dat we iets niet durven, ergens niet naartoe gaan of een verhaal anders brengen omdat het anders bedreigend is voor ons. Dat is een resolute ‘nee’ en dat blijft ook zo,” vertelt hij in Argos.

Persoonlijke leven

In zijn persoonlijke leven is dat volgens de presentator heel anders. Waar hij zich als maker niet uit het veld laat slaan door bedreigingen, is hij als mens wel bang. Hij schetst een voorbeeld van een bedreiging die hij onlangs meemaakte. “Ik liep vorige week op straat. Er staan twee mannen, midden in Amsterdam, niet bij mij in de buurt. Die roepen mij, en dat is wel vaker een gebbetje. ‘Hey Tim, hem moet je hebben’, wijzend naar zijn vriend. Ik zei daar voor de grap op dat ik weekend had en maandag wel zou bellen. Daarop reageerde de man: ‘Nee hoor, hij komt wel naar jou toe.’ En toen noemde hij mijn straatnaam en mijn huisnummer. Dat had hij paraat.”

Hofman vindt het heel raar dat mensen deze persoonlijke informatie zomaar kennen. Hij laat zelfs weten dat er wel eens mensen voor zijn deur staan.

Hij nam het eerst allemaal niet zo serieus, maar dat veranderde door één opmerking. Hij vertelt over het incident in Amsterdam. “Daarna keek de man me recht in mijn ogen aan en vroeg hij: ‘Ben je niet bang dat je als Peter R. de Vries eindigt?’ Toen bedacht ik dat het nu echt uit de hand loopt.”

De hele aflevering van Argos: luizen in de pels met Tim Hofman beluister je hier.

Bron: Instagram