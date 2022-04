Tim Hofman sprak nooit zelf met Linda de Mol over Jeroen Rietbergen

De uitzending had enorme gevolgen voor een heleboel mensen, waaronder ook Linda de Mol, die inmiddels niet meer samen is met Jeroen. Toch sprak Tim nooit met Linda, zo vertelde hij zondagavond in College tour.

Tim Hofman sprak nooit met Linda de Mol over Jeroen Rietbergen

Het begon allemaal met twee vrouwen die hun verhaal vertelden aan de redactie van LINDA., het magazine van Linda de Mol. Volgens Tim heeft het blad die verhalen nooit gepubliceerd: “Het vereist veel onderzoek en zij kregen het journalistiek gezien niet rond.” De vrouwen vroegen de redactie van het blad toen zelf of Tim gebeld kon worden.

Tim wilde zelf geen gesprek

Sinds maart 2021 werkte Tim met zijn team aan het verhaal. De journalisten ontdekten dat Jeroen Rietbergen één van de mannen was bij The voice die zich schuldig maakten aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tim is hierover nooit het gesprek aangegaan met Linda de Mol. Als presentator Twan Huys hem vraagt of Tim dat niet wilde, antwoordt Tim: “Nee, nee.”

Interview met Twan Huys

Voorafgaand aan de uitzending belden wij even met presentator Twan Huys. Twan vertelde dat hij erg schrok van de beveiligingsmaatregelen die Tim tegenwoordig moet nemen. Ook liet hij weten op welke College tour-gasten hij zich nog meer verheugd. Lees het interview hier.

Reacties

De kijkers van College tour zijn erg enthousiast over deze aflevering met Tim Hofman. Op Twitter wordt het gesprek ‘prachtig en kwetsbaar’ genoemd en Tim ‘een schitterende vent’.

Tim Hofman over zijn kledingstijl én die van zijn vriendin:

Bron: College Tour NPO 2, Twitter