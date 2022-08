Tim Hofman zegt dat Talpa van vier incidenten bij ‘The voice of Holland’ wist

BOOS meldt op basis van anonieme bronnen dat vier vrouwen al in 2018 melding hebben gemaakt van de misstanden bij de tv-show. De vier meldingen zouden volgens AD gaan over Jeroen, de inmiddels ex-zwager van John de Mol.

Meerdere bronnen zouden zich destijds bij creative director Linde de Jong hebben gemeld. De bandleider zou hen systematisch hebben lastiggevallen. Maar zij en John benadrukken niet van meerdere misstanden te hebben geweten.

Verrast door reactie De Mol

Ook is er in de aflevering een telefoongesprek te horen tussen een vermeend slachtoffer en een contactpersoon binnen de productie die verrast waren door de reactie van John in de eerste aflevering van BOOS over The Voice. Die zei daarin dat hij van één melding tegenover Jeroen wist.

Verbijsterd

In een verklaring liet de mediamagnaat woensdag weten dat hij ‘verbijsterd’ is over ‘valse beschuldigingen’ dat hij op de hoogte was van meer dan één geval van grensoverschrijdend gedrag.

Al sinds de Boos-uitzending van januari gaan verhalen rond dat John eerder dan 2019 op de hoogte moet zijn geweest van misstanden. Hij zei in de verklaring van woensdag geen zin te hebben in een ‘welles-nietes-discussie’. Maar de discussies over het The Voice-schandaal gaan na de uitzending van BOOS van donderdag ongetwijfeld door.

Bron: AD