Tina Turner stond meermaals voor de lens van William Rutten: “Ze was zachtaardig en respectvol. En die bénen...”

Op 23 juni 1990 trad Tina Turner op voor een uitverkochte Kuip in Rotterdam met de Foreign affair European tour. Zes jaar later, op 6 september 1996, stond ze met de Wildest dreams tour in de Amsterdam ArenA. Bij beide concerten kreeg de Nederlandse fotograaf William Rutten de kans om haar te fotograferen.

Gemeende interesse

“Ik stond nog aan het begin van mijn carrière toen ik de kans kreeg om beelden te schieten van zo’n grote superster. Mijn moeder was een enorme fan van haar, dus het was alleen al gaaf om thuis te vertellen dat ik Tina had ontmoet”, vertelt Rutten aan Libelle. In tegenstelling tot sommige andere artiesten, maakte Tina Turner een heel fijne indruk op de fotograaf. “Zo staat Madonna bijvoorbeeld niet bekend om haar vriendelijkheid. Tina was onwijs zachtaardig en respectvol. En ook ontzettend ‘gewoon’ gebleven. Ze had zo je buurvrouw kunnen zijn.”

Cadeautje

Moeilijk was het dan ook niet om mooie beelden van de zangeres te schieten. “Wat een cadeautje was dat. Die vrouw was een brok van emotie en expressie. En wát een mooie, lange benen. De beelden zijn ontzettend puur. Zo is ze ook: écht”, aldus Rutte.

Belangrijk voor vrouwenemancipatie

Realistische beelden zien we volgens Rutten niet zo snel meer bij supersterren. “Zo laat Beyoncé al jaren geen fotografen meer toe bij haar concerten. Bang dat er een verkeerde uitdrukking, rimpel of een beetje zweet wordt vastgelegd.” Tina Turner stond daar helemaal niet bij stil en liet zich in iedere staat vastleggen. “Zoals ze op de foto staat, is ze ook in het echt. Toen ik acht foto's van haar tentoonstelde in Utrecht, vond ze dit ook alleen maar leuk. Er hoefde niets bewerkt of gewijzigd te worden. Ik denk dat ze hierdoor heel belangrijk is geweest voor de vrouwenemancipatie. Ook is ze het voorbeeld dat je na een moeilijk leven, er nog zoiets moois van kunt maken.”

Heerlijke beelden

Van Tina Turner zijn allerlei beelden van door de jaren heen te vinden. Daaruit blijkt dat Rutten gelijk heeft: ze straalt en durft zichzelf te laten zien. Simply the best!

