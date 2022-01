Tineke de Nooij (80) benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Dat gebeurde tijdens de allerlaatste uitzending van haar Tinekeshow.

Radio

Al zestig jaar is Tineke de Nooij werkzaam in de Nederlandse media. In 1960 startte ze bij de zeezender Veronica, waar ze als eerste vrouwelijke dj op de radio te horen was. Hiermee maakte ze het pad vrij voor andere vrouwelijke radiomaaksters en werd de radiowereld niet langer gedomineerd door mannen.

Goede doelen

De inmiddels 80-jarige Tineke zet zich ook al jaren in voor allerlei maatschappelijke thema’s als vrijwilliger. In 1986 zette ze bijvoorbeeld zelf de stichting ‘Kinderen van Tsjernobyl’ op en eind jaren 80 werd ze ambassadeur van Foster Parents Plan.

Laatste uitzending

Om stil te staan bij deze bijzondere werkzaamheden werd ze tijdens haar allerlaatste radio-uitzending benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Eerder liet Tineke al weten te gaan stoppen met radiomaken, zodat ze meer van het leven zou kunnen genieten. Wel zal ze zo nu en dan nog haar opwachting maken bij Omroep MAX, al dan niet op vaste dagen of tijden.

Bron: Broadcastmagazine