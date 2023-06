Tineke Schouten heeft een verrassend nieuwtje: "De plannen zijn veranderd”

Al bijna een halve eeuw staat de Utrechtse cabaretier op het podium en haar 25e theatershow Dubbel zou toch écht de afsluiter van haar glansrijke carrière moeten worden. Er is echter goed nieuws voor haar fans: Tineke heeft zich bedacht.

Andere plannen

“...de plannen zijn veranderd: ik ga er toch nog een maken”, verklapt ze in een interview met Vrouw, volgens ANP. “Ik vind het nog steeds fantastisch om te doen en voel me nog hartstikke goed. Gelukkig kan mijn man zichzelf prima vermaken met tv kijken, films, voetbal. Dus hou ik lekker mijn uitjes naar het theater.” We zien Tineke binnenkort dus gewoon weer op het podium met een nieuwe show. Wanneer dat precies gaat zijn, laat ze niet weten.

Leuke reisjes

Tineke heeft inmiddels al meer dan 5500 avonden op het podium gestaan en is dat duidelijk nog niet beu. Toch had ze graag dingen anders willen doen tijdens haar carrière, zoals meer tijd doorbrengen met haar man. “Ik heb ooit wel gedacht: ik ga het een paar jaar rustig aan doen en leuke reisjes maken met mijn man”, vertelt Tineke. “Maar dat is nu eigenlijk te laat, want zijn gezondheid is daarvoor inmiddels te slecht. Dat is heel jammer.”

Gouden randje

Gelukkig compenseert ze dat gevoel enigszins door haar kleinkinderen mee op sleeptouw te nemen. “Ik ben laatst nog drie dagen met ze naar Parijs geweest. Dan mogen zij uitstippelen wat ze willen doen. We hebben een aantal highlights gezien, maar er moet ook wel geshopt worden. En dan zijn ze blij dat oma haar portemonneetje mee heeft. Dat zijn dagen met een gouden randje. Dat zei mijn moeder ook altijd.”

Bron: ANP