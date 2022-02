Dat vertelt hij in de podcast De leeuw lult verder van Paul de Leeuw en Hans Kesting.

Bakken kritiek

Na het optreden tijdens Bevrijdingsdag vorig jaar, kreeg Tino Martin als Ambassadeur voor de Vrijheid bakken met kritiek. Hij zong een aantal valse noten en oogde volgens velen erg afwezig. Er werd zelfs gespeculeerd over drank- en drugsgebruik. Ook op Twitter kreeg de zanger allerlei nare berichten naar zijn hoofd geslingerd.

Een zwarte dag

Zelf gaf hij de nasleep van corona als reden voor de valse noten. “Ik was er toen gewoon nog niet klaar voor. Ik had kort daarvoor corona gehad en niet de lichtste vorm”, aldus de zanger destijds. “Laat ik het zo zeggen, dat optreden op 5 mei kun je wel een zwarte dag of zwarte bladzijde uit mijn leven noemen”, verklaarde hij.

Heel onzeker

De gevolgen van het optreden waren groot voor Tino, vertelt hij in de podcast. “Ik heb daar echt een deuk van opgelopen en werd daar ook heel onzeker van, want de eerste optredens die ik daarna deed... Ik dacht dat heel het land boos op mij was”, aldus de zanger openhartig aan Paul de Leeuw.

Opzien tegen optreden

Lange tijd was optreden dan ook niet zo leuk en gemakkelijk voor het normaliter goedlachse podiumbeest. Hij zag er zelfs tegenop, wanneer hij een optreden moest geven. “Dat ik echt met de staart tussen mijn benen het podium op ging”, verklaart Tino.

Inmiddels heeft de zanger het wel een plekje weten te geven en kan hij er zelfs een beetje om lachen. Wil je de gehele podcast terugluisteren? Dan kun je dat hier doen.

Bron: Lindanieuws, podcast de Leeuw lult verder