Tino Martin openhartig over alcoholprobleem

Tino scoorde de afgelopen jaren hits met Zij weet het, Later als ik groter ben en Loop niet weg. Zijn zangcarrière ging als een trein, maar niet zonder obstakels. Hij heeft namelijk wat problemen met alcohol.

Roem en drank

Op social media verschenen weleens video’s van optredens waarop de zanger beschonken zou zijn. Vaak had dit geen positief effect op zijn zangkwaliteiten. Tino en zijn management probeerden een lange tijd het alcoholprobleem te ontkennen, maar nu is hij klaar met alle leugens. In de documentaire komt alles boven tafel en vertellen de zanger en zijn vriendin openhartig over zijn worsteling met roem en drank.

Te vaak te ver gegaan

“Ik zeg altijd: ik heb twee mannen. Ik heb Tino en ik heb Tino Martin”, zegt vriendin Kimberley over haar partner. Ze heeft maar een paar seconden nodig om te zien hoe laat het is. “De drank is overal: het is gewoon een valkuil.”

Tino durft zelf ook toe te geven dat hij een alcoholprobleem heeft. Hij weet namelijk dondersgoed dat het te vaak te ver gaat. “Deze ezel heeft zich wel een stuk of twaalf keer gestoten, en dat mag gewoon eigenlijk niet gebeuren.”

Documentaire Tino Martin

De documentaire Laat me leven van Tino Martin is vanaf zaterdag 8 juli te zien op Videoland.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Videoland (@videolandonline) op 3 Jul 2023 om 1:14 PDT

Zangers Wesly Bronkhorst en Tino Martin waren jarenlang de beste vrienden. Maar tegenwoordig hoort Wesly helemaal niets meer van Tino. Maar waarom eigenlijk?

Bron: Videoland