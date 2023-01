‘Titanic’ viert 25-jarig jubileum en keert binnenkort terug in de bioscoop

In 2012 verscheen al eens 3D-versie van de film, maar daar wordt nu 4K HDR aan toegevoegd.

Elf Oscars

Titanic van regisseur James Cameron is zo’n film die nooit gaat vervelen. De film uit 1997 - met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet in de hoofdrol - won destijds maar liefst elf Oscars en was een enorme hit. We zijn dan ook extra blij dat onze favoriete klassieker binnenkort weer in de bioscoop draait.

‘Titanic’ in 4K en 3D

Voor deze heruitgave is Titanic volledig gerestaureerd, inclusief een opgepoetste trailer en filmposter. De film wordt uitgebracht in 4K en 3D, waardoor de kwaliteit beter dan ooit is. Titanic draait vanaf 10 februari in de meeste grote bioscopen, waaronder Pathé, Kinepolis en Vue, maar ook bij enkele kleinere filmtheaters die onder Cineville vallen.

