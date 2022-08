Tjerk haalt woede ‘B&B vol liefde’-kijkers op de hals met opmerking over ‘Ons Soort Mens’

Tjerk heeft namelijk niet zo’n hoge pet op van feestmuts Ben, een gepensioneerde garagehouder. “Het is een soort Pipo de Clown met die pet op.”

Tjerk vindt Ben niet ‘OSM’

Ted, inmiddels onder de indruk van haar logé, benoemt het eerder al even. Ze is van mening dat zij en Tjerk ‘uit dezelfde school komen’. Voor wie niet duidelijk is wat ze daarmee bedoelt, gebruikt Tjerk een term: OSM. Dat staat voor Ons Soort Mens.

“Ik denk dat Ben niet bij Ted past”, begint hij. “Verschillende achtergronden, verschillende opleidingen. Het is een ander niveau. Ted is meer OSM’er, weet je. Die moet OSM hebben. Niet denigrerend bedoeld”, voegt Tjerk er wel degelijk denigrerend aan toe. Dat Ben in tegenstelling tot Tjerk zijn talen niet spreekt, is ook een faux pas.

Andere kring

Volgens Tjerk is het duidelijk dat Ben uit een andere kring komt en een ander intelligentieniveau heeft. Daarom denkt hij dat een liefdesrelatie tussen Ted en Ben nooit zou werken. “Dat is vaak moeilijker communiceren en dat geeft een verschil. Heel simpel.”

Dat Ben ‘moeilijker kan communiceren’ wordt bij aankomst al onderuitgehaald. Met een persoonlijke, lieve brief en een cadeau weet hij Ted te raken. Bovendien zijn de twee al tijden bevriend, waardoor het juist Tjerk is die 1-0 achter lijkt te staan en bijna geen woord meer zegt sinds Ben is gearriveerd.

Kritiek

Het zelfingenomen gedrag van Tjerk maakt de tongen los op Twitter. Tijdens de aflevering is hij zelfs even trending. Fans van B&B vol liefde hebben geen goed woord over voor de manier waarop Tjerk over Ben praat.

Ted en Tjerk passen wel heel goed. Echt wel een voorbeeld van osm...gewoon maar doen. Cheers!#benbvolliefde — Rokus (@habemuspapem) 8 augustus 2022

Ons soort mensen. Tjerk zit gevangen in hokjesdenken. #benbvolliefde pic.twitter.com/DTQut6UXgL — benbvolliefde (@benbvolliefde) 8 augustus 2022

Nog even terugdenkend aan het moment van "Genoten opleidingen" bij Tjerk... Tjerk heeft MTS en HTS gedaan... Diepe buiging.



Maar ja #OSM van de HTS is wel creme-de-la-creme



#benbvolliefde #bbvl #bbvolliefde — Johnny Clash (@miverotterdam) 9 augustus 2022

Ik: eerst aan het denken wat voor niveau osm is?? En er dan achter kom dat het "ons soort mensen is" maar het was gelukkig niet denigrerend bedoeld..#benbvolliefde #benbvl #bbvl #tjerk pic.twitter.com/YcL1NW2jnt — Astrid (@Astrid13063758) 8 augustus 2022

Ik vond Ted een leuke kordate en eerlijke vrouw, tot vandaag toen ze samen met haar vrind Tjerk minderwaardig deed over Ben. Alsof hij in dienst bij hun was. #benbvolliefde — Debbie (@worldofblissnl) 8 augustus 2022

#benbvolliefde Het denigrerende van "Ons Soort Mensen" naar Ben (die met de clownsmuts) maakt Ted en zeer zeker die opgeblazen kwal geen leukere mensen. 'Spreekt zijn talen niet, niet gestudeerd, etc. bah.. ' Tjerk heet de lopende bitterbal dus. — Alexander van Netten (@AlexvanNetten) 8 augustus 2022

Vileine Tjerk en superlieve Ben #benbvolliefde — Bianca van der Geest (@Bianca_vdgeest) 8 augustus 2022

Jezus Tjerk, je klinkt als een 60+er die een jonge man van zeg 40 beoordeelt terwijl die man bejaard is. Beetje respect graag, je kent die man zijn levenspad ook niet tot in de details hè #benbvolliefde — Jeanet (@JTM91977) 8 augustus 2022

Bron: B&B vol liefde