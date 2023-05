Tjitske Reidinga stiekem getrouwd met grote liefde: “Het was heel klein, maar ook fijn”

“Op 24 december ben ik met mijn grote liefde getrouwd”, schrijft de actrice op Instagram bij een fotoreeks van de heuglijke dag. Van welk jaar precies, blijft gissen. Waarschijnlijk 2020 of 2021, aangezien het ‘midden in coronatijd’ was. “Het was heel klein, maar ook heel fijn”, laat Tjitske weten.

Dik bevriend

Als getuigen vroeg het stel Bets en Jan, Tjitske’s buren met wie ze dik bevriend is en over wie ze weleens schrijft en vlogt. Op de foto's is te zien hoe het gezelschap hun weg maakt naar het stadsloket en vervolgens aan een kerstige tafel een taart aansnijdt.

Onafscheidelijk

De vonk tussen Tjitske en haar Peter laaide op tijdens de opnames van de film De verbouwing, waarin ze allebei een hoofdrol speelden. Ze waren toen allebei nog getrouwd. Hoewel dat zorgde voor een stormachtig begin van hun relatie, zijn de twee inmiddels al tien jaar onafscheidelijk. Voorheen was Tjitske zestien jaar getrouwd met acteur Vincent Croiset, met wie ze drie zoons heeft.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Tjitske Reidinga (@treidinga) op 9 May 2023 om 4:07 PDT

Bron: Instagram @treidinga