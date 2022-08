Tobi Kooiman verbaast Philip Freriks én kijkers in de finale van ‘De slimste mens’

Het was duidelijk te zien dat presentator Philip Freriks de tactiek van Tobi niet snapte.

Tobi Kooiman in ‘De slimste mens’

Anniko van Santen werd woensdag opnieuw dagwinnaar. Daarmee is de Opsporing verzocht-presentatrice door naar de finaleweek. De finale werd gespeeld door uitdager Stefan van der Wielen en Tobi Kooiman. In eerste instantie leek het een typische finale te worden, totdat Tobi het ineens over een andere boeg gooide.

Opvallende finale

Na een vraag over caravans had zanger Stefan een flinke voorsprong. Het was 111 tegen 77. Tobi mocht daarom de volgende vraag over Schotland beantwoorden. De comedian had geluk en kon heel wat seconden bij zijn concurrent wegspelen. Maar hoewel hij bij een score van 51 tegen 51 geen goede antwoorden meer wist, bleef hij doorspelen. Zijn klok liep helemaal terug naar slechts zeven seconden. En dat betekende dat Stefan hem met slechts één goed antwoord weg kon spelen. Wat hij vervolgens ook deed...

Een verbaasde Philip

“Toby, dit was misschien niet een tactische manier om te spelen”, reageerde Philip verbaasd. Maar Tobi had er zo zijn redenen voor. “Anders kan hij onder mij zakken en nu durft hij dat niet”, grapte hij. Het publiek moest hard lachen.

Reacties van ‘De slimste mens’-kijkers

Ook kijkers verbazen zich over de actie van Tobi. ‘Hij weet toch wel dat de seconden wegtikken en het steeds gemakkelijker wordt om weggespeeld te worden?’, schrijft een kijker op Twitter. Een ander reageert met: ‘Nou dat was de domste mens in De slimste mens’.

Bron: De slimste mens, Twitter