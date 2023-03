Tóch niet gehaald: MAFS-koppel Loes en Wichian alsnog uit elkaar gegaan

Al vanaf het begin van dit seizoen lijken Loes en Wichian voor elkaar te zijn gemaakt. In tegenstelling tot veel andere MAFS-koppels kent hun huwelijk vanaf het begin weinig problemen en het komt dan ook voor de kijkers niet als een verrassing dat ze in de laatste aflevering besluiten getrouwd te blijven. “Ik dacht dat liefde niet bestond. Maar Loes, je hebt het tegendeel bewezen. Je bent geen invulling, maar een aanvulling in m’n leven”, zo spreekt Wichian haar nog toe. “Ik kijk uit naar een toekomst samen en daarom blijf ik heel graag met jou getrouwd.”

“We hebben toch de knoop doorgehakt”

Maar ondanks deze mooie woorden blijkt het huwelijk het niet te hebben overleefd. “Wichian is geweldig. Maar het laatste stukje ontbreekt. Hoe graag ik het ook wil.” De breuk blijkt wel pril te zijn want aan Aran Bade vertellen ze dat ze nog maar een paar weken uit elkaar zijn. “Ik had er behoorlijk moeite mee”, zo geeft Wichian toe. “Maar we hebben toch de knoop doorgehakt en veel gepraat. We hebben gezegd: ‘Het is goed zo.’ Het is nu officieel dat we uit elkaar zijn.”

“Alleen knuffelen is niet voldoende

Loes laat weten dat het er simpelweg niet in zit. “Ik vind hem echt fantastisch, maar er moet meer zijn dan alleen dat. Alleen knuffelen is niet voldoende en dat moet hij ook niet willen. Hij verdient iemand die hem ook wil kussen en dat kan ik hem gewoon niet geven.” Bij Wichian komt het besluit hard aan. “Het doet zeer, maar het is ook beter voor ons beiden.” Loes blijkt het er ook nog moeilijk mee te hebben gehad. “Ik ben daar zwaar verdrietig om geweest. Iedereen vindt die jongen geweldig en ik ook.”

Bron: RTL Boulevard