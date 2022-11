Tom Dumoulin gaat scheiden: “Geen idee waar ik heenga”

Tom had een rijke wielercarrière met als hoogtepunt het winnen van de Giro D’Italia (de Ronde van Italië) in 2017. Een jaar later werd hij tweede in de Tour de France. Maar de profsporter kon het dit jaar niet meer opbrengen om op hoog niveau te blijven wielrennen. Hij had steeds meer last van vermoeidheid, pijntjes en blessures.

Huwelijk voorbij

Nu is ook zijn huwelijk met Thanee van Hulst over. De ex-wielrenner vertelt het droevige nieuws zaterdag in een interview met NRC. Ze waren dertien jaar samen en trouwden in 2018. Vorige week besloten ze uit elkaar te gaan.

Tom zag het niet meteen aankomen. “Ik hoopte altijd dat ik niet één van die wielrenners zou worden die na het beëindigen van zijn carrière zou gaan scheiden. Helaas is het wel zo. Maar als je me dit vijf maanden geleden had gezegd, had ik je niet geloofd.”

Gelukkiger dan ooit

Wel voelt Tom zich ondanks die twee grote veranderingen goed. ,,Ik ben gelukkiger dan ooit. Nu begin ik met een volledig blanco bladzijde en ik heb geen idee waar ik heenga. En dat wil ik graag nog even zo laten. Omdat het fijn voelt.’’

Bron: NRC