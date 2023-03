Tom Egbers vertoonde volgens medewerkers grensoverschrijdend gedrag bij ‘NOS Sport’

Sinds donderdag is meer duidelijk over het onderzoek dat de NOS in december is gestart naar grensoverschrijdend gedrag. In een groot artikel in de Volkskrant vrijdagavond wordt ook Tom Egbers genoemd.

Tom zou in 2005 korte tijd een affaire hebben gehad met een 22-jarige stagiaire van NOS Sport. De presentator viel haar net zo lang lastig tot ze viel voor zijn avances. Toen de affaire stopte, escaleerde de situatie volgens de krant en begon Egbers de vrouw te pesten. “In het bijzijn van meerdere collega’s noemde hij haar ‘de as van het kwaad‘, ‘het vergif’ en ‘serpent’. Ook maakte hij wanneer zij langsliep het handgebaar waarmee hij deed alsof hij iemands keel doorsnijdt”, staat in het artikel.

De presentator zegt in de krant spijt te hebben van zijn gedrag en dat hij een affaire met de vrouw had. “Ik kijk op deze hele periode terug als een uitzonderlijk verdrietige, waarin ik fouten heb gemaakt. Daarvan heb ik spijt. Ik kan het helaas niet terugdraaien.”

Op grote schaal gepest

In het artikel komen ook de voorbeelden die Jack van Gelder zelf donderdag benoemde in talkshow HLF8 terug. Daar komt nog een incident bij, dat oud-presentatrice van Studio Sport Aïcha Marghadi benoemd. Ze werd tijdens haar periode bij NOS op grote schaal gepest op de redactievloer, vertelt ze aan de krant. Aïcha werd onder meer uitgefoeterd vanwege haar achtergrond en belachelijk gemaakt vanwege haar beperkte kennis. Bijna niemand deed iets om haar te beschermen.

“Op een gegeven moment drukte Jack een briefje in mijn handen. Er stond een telefoonnummer op. Ik zei: wat is dit, wat moet ik hiermee? Hij vertelde dat dit het nummer was van een bekende voetballer die kennelijk geïnteresseerd was in mij. Ik keek hem vragend aan. Maar hij zei: ja, jullie Marokkanen doen het toch alleen met elkaar?”

Jack erkent tegen de Volkskrant dat hij die uitspraak deed. “Dat is echt schandalig en heb ik no way gedaan. Ik heb niets met racisme.”

Meer incidenten

Er zijn nog veel andere meldingen gedaan van incidenten bij NOS Sport. Journalist en voormalig profwielrenner Marijn de Vries (44) schreef vrijdag in haar column voor de NRC dat ook zij te maken heeft gehad met wangedrag bij de organisatie.

Bron: De Volkskrant