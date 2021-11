Tom Waes overvalt Linda de Mol: “Ik ben helemaal ingeolied en niet aangekleed”

De presentator laat weten het moment best gênant te vinden.

Het Gooi

Tom Weas reist af naar Het Gooi, waar hij zich verbaast over de woonsituatie van vele bekende Nederlanders. “Een raar fenomeen in Nederland is dat veel BN’ers hier allemaal in dezelfde buurt wonen”, vertelt Tom verbaasd in de camera. “Bij ons bestaat dat niet.”

Verrassingsbezoek Linda de Mol

In Het Gooi woont natuurljk ook niemand minder dan Linda de Mol. Tom trekt de stoute schoenen aan en besluit aan te bellen, om te kijken of de presentatrice toevallig tijd heeft voor een spontaan bezoekje van hem én zijn cameraploeg. “Ik vind het redelijk gênant, maar ik ga het gewoon doen”, vertelt hij ietwat gespannen.

Slechte timing

Maar de timing is niet echt handig. Wanneer Tom aanbelt, beantwoordt Linda de Mol de intercom van haar villa wel. Maar opendoen? Dat gaat wat lastig. “Ik kan dus echt niet opendoen. Ik ben helemaal ingeolied en niet aangekleed”, verklaart Linda. Ze krijgt een massage, en vindt het best jammer dat ze de Vlaming niet even te woord kan staan.

Gênant

Hoe Tom Waes zijn tour door het Gooi beleefde? “Ik dacht dat het iets gênanter zou worden, maar ik vind dat je het heel goed doet. Als er ooit een wijk komt waar alle bekende Vlamingen samen wonen, dan laat ik het je weten”, besluit hij.

Wil je de aflevering terugkijken? Dan kun je dat hier doen.

Bron: Lindanieuws, NPO