Top 2000-programma gaat tóch door, en wel met deze presentator

Liefhebbers van de Top 2000 kregen vorige week nog slecht nieuws te horen: de NTR trok de stekker uit programma’s de Top 2000 quiz en Top 2000 à Go-Go, naar aanleiding van de aantijgingen rondom Matthijs van Nieuwkerk. Terwijl het onderzoek naar de angstcultuur binnen De Wereld Draait Door nog loopt, kondigt de omroep een doorstart van het laatstgenoemde programma aan.

Top 2000 à Go-Go

De Top 2000 zit bomvol geweldige nummers, die allemaal een rijke geschiedenis kennen. Tussen kerst en oud en nieuw leer je meer over die geschiedenis in tv-programma Top 2000 à Go-Go. Normaal gesproken dan, want eerder deze week werd de stekker uit het programma getrokken door de NTR. Het bleek gelukkig tijdelijk nieuws te zijn, want de omroep was achter de schermen druk bezig met het vinden van een vervanger voor Matthijs van Nieuwkerk. En die is gevonden! Bekend gezicht Herman van der Zandt neemt de presentatie dit jaar op zich. Matthijs’ trouwe metgezel, Leo Blokhuis, is ook weer van de partij. Samen duiken hij en Van der Zandt van 26 tot en met 31 december het Top 2000 café in.

De quiz

In de gehele maand december worden er jaarlijks ook 4 afleveringen van de Top 2000 quiz uitgezonden, waarin bekende Nederlanders hun muziekkennis testen. Het is een geliefd programma tijdens de koude winterdagen, maar fans moeten het dit jaar even overslaan. De opnames van de quiz waren al begonnen mét Matthijs van Nieuwkerk als presentator, zo meldt de NTR. Zolang het onderzoek naar zijn bijdrage aan de angstcultuur binnen De Wereld Draait Door loopt, haalt de omroep al zijn programma’s van de buis. En nieuwe opnames, met bijvoorbeeld Van der Zandt als quizmaster? Dat was volgens de omroep te kort dag. Balen!

Bron: ANP