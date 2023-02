Toprak Yalçiner klapt uit de school over haar tijd bij ‘GTST’

Toprak was niet van plan om in het soapwereldje terecht te komen. Sterker nog, ze wilde juf worden, zo vertelt ze aan podcasthost Paul de Leeuw. “Ik was een onwetend jong meisje en kwam net uit de educatie. Ik wilde pedagogische dingen doen, kinderen helpen. En toen stond ik opeens in De Koning”, aldus Toprak Yalçiner die refereert naar het café uit GTST.

Toprak Yalçiner over GTST

En die eerste dagen op de set vielen haar bepaald niet mee. “Ik kwam binnen met knikkende knieën, een trilstemmetje en geen idee wat het allemaal inhield. Ik weet mijn eerste scène nog. Dat ik dat heb overleefd, is een godswonder. Ik durfde niet te bewegen en je ziet ook dat ik daar een enorme stijve nek heb en een vastzittende kaak. Het is echt hilarisch om dat terug te zien.”

Hiërarchie bij GTST

Dat ze maar twee jaar in de soap heeft gezeten, komt omdat de boel haar op een gegeven moment toch ging tegenstaan. Ze legt uit: “De illusie van GTST werd steeds minder. De daadwerkelijke hiërarchie kwamen tevoorschijn, want het is ook gewoon een bedrijf. Het heeft soms weinig met kunst te maken. Toen ik daar achterkwam, vond ik het tijd voor mij om te gaan.”

Weinig te zeggen

Ook had ze zelf graag wat meer inbreng gehad in het creatieve proces. “Als actrice had je niet zo veel te zeggen. Andere mensen hebben misschien heel andere ervaringen, maar voor mij was het geen kunst. Iedereen was ook zo serieus de hele tijd en iedereen deed weer mee aan dit en dit programma. Ik wilde gewoon een beetje kletsen met een kopje koffie.”

Actrices Toprak Yalçiner en Melissa Drost zien eruit om door een ringetje te halen. Voor de rodeloperpremière van de film ‛Ik wist het’ pakten ze extra uit, maar hoe lopen ze er in het dagelijks leven eigenlijk bij?

Bron: De Leeuw lult verder