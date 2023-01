Tranen in ‘Heel Holland bakt’: “Waarom gebeurt dit?”

Spoiler alert. In de nieuwste aflevering van het jubilieumseizoen gaan de bakkers aan de slag met, jawel, koekjes! Dat verloopt niet bij iedereen even soepel.

De föhn erbij

Het eerste gedeelte van de aflevering staat in het teken van macarontaart, geïnspireerd op de chique Franse koekjes. Prachtig om te zien, moeilijk om te maken. De bakkers gaan vol goede moed van start, maar bij niemand gaat het van een leien dakje. Alleen Jan kan de rust bewaren, en pakt er zelfs een föhn bij om zijn kunstwerk helemaal perfect te maken. Robèrt is onder de indruk van dit trucje. Hij heeft het nog nooit eerder gezien.

Tranen

Bij Amel leidt de opdracht tot paniek. Zij scoorde de afgelopen weken niet altijd even best en dus voelt het voor haar als ‘erop of eronder’. Het is dan ook een hele teleurstelling als haar ‘mojito’-macaron compleet doormidden scheurt in de oven. Algauw rollen de tranen over haar wangen. “Ik weet niet meer wat ik aan het doen ben. Waarom gebeurt dit? Hij was zo mooi en ik baal er zo van.” Tegenstander Mercedes pept haar weer op. “Je moet gewoon doorvechten!”

Tekst gaat verder onder de Tweets.

Wat mij dus frustreert is dat Jan Amel gewoon echt geholpen had bij de eerste opdracht. En ze niet wilde vertellen wat de bakkers moesten doen bij de technische opdracht

Hou ik niet van #heelhollandbakt — Lotte ❤ (@TAMOCHi_) 15 januari 2023

Wat mij dus frustreert is dat Jan Amel gewoon echt geholpen had bij de eerste opdracht. En ze niet wilde vertellen wat de bakkers moesten doen bij de technische opdracht

Hou ik niet van #heelhollandbakt — Lotte ❤ (@TAMOCHi_) 15 januari 2023

De kaarten opnieuw geschud

Gelukkig zet Amel het weer recht in de technische opdracht. De bakkers gaan aan de slag met michelettes, ofwel koekrolletjes. Bij niemand is het eindresultaat écht denderend, maar Amel eindigt op de tweede plek. Tot iedereens verrassing wordt Jan laatste. En dat zorgt ervoor dat iedereen weer evenveel kans heeft om meesterbakker te worden.

Heel Holland sjoelt

Niet spelen met je eten? Bij Heel Holland bakt mag het voor één keer wel. In de signatuuropdracht gaan de deelnemers aan de slag met spelletjes van koek. Van een schaakbord tot een sjoelbak en vijf op een rij: alles komt voorbij. De meeste bakkers maken geweldige creaties, waarvan de kijkers onder de indruk zijn.

Alleen Geraldine heeft pech. Haar deeg is nog warm, waardoor het breekt en niet de juiste vorm krijgt. Ze moet deze week dan ook de tent verlaten.

Heel Holland bakt is elke zondagavond om 20.25 uur te zien op NPO1.

Ben jij een echte thuisbakker? Met onderstaande video maak je binnenkort het lekkerste deeg.

Bron: Veronica Superguide, Margriet.nl, Linda.nl