Tranen vloeien in ‘Een huis vol’: familie Cudogham is een kind kwijt

Omdat het 4 mei dodenherdenking is, nemen Cynthia en Iven hun kinderen mee naar de Dam in Amsterdam. Onderweg vertellen ze verhalen over de oorlog, zodat de kinderen er nog iets van opsteken. Maar een dagje naar de hoofdstad is best een uitdaging met zeven (jonge) kinderen. Een paar zitten nog in de bakfiets, de anderen hebben al een eigen fiets.

Kind kwijt in ‘Een huis vol’

Op het begin gaat alles nog goed, maar dan raakt ineens een kind kwijt. De fietstocht gaat eerst langs de Joodse buurt via Artis richting het momument van Jan de Jong. Dan vraagt Cynthia ineens waar Pixie is. “Die is toch met jullie?”, reageert Iven. Maar dat blijkt niet het geval.

Eerste keer

Gelukkig heeft Pixie-Lien een telefoontje bij zich, dus breekt bij de ouders nog geen paniek uit. “We zijn al meer dan twintig jaar ouders en er wordt ons heel vaak gevraagd: zijn jullie weleens een kind kwijtgeraakt? Nee, nog nooit. Tot vandaag”, lacht hij.

Pixie in tranen

Later blijkt dat Pixie-Lien zelf wel in paniek was. Ze barst dan ook in tranen uit wanneer haar vader haar komt ophalen. “Nou, jij bent klaar voor de middelbare school”, grapt Iven. “Ah, lieverd.” Hij knuffelt en troost zijn dochter. Pixie-Lien kan de grapjes van haar vader niet echt waarderen. “Het is niet grappig”, snikt ze. Iven: “Nee, het is ook niet grappig, maar je hebt het goed gedaan. Er niks aan de hand.” Eind goed, al goed!

