Trek de fles maar open: Martien Meiland kondigt nieuw seizoen 'Chateau Meiland' aan

Het wijnen, de chaos en het grove taalgebruik van de Meilandjes gaat nog even vrolijk verder. Vanaf maandag wordt namelijk het nieuwe seizoen opgenomen.

Hartstikke druk

Dat vertelt Martien Meiland op de rode loper van de première van de film De Grote Sinterklaasfilm: Gespuis in de Speelgoedkluis waarin hij in de huid kruipt van kasteelheer Jean Claude.

Op de vraag wat hij nog graag wil doen op werkgebied, zegt hij tevreden te zijn. “Ik heb het hartstikke druk, nog steeds ook met Chateau Meiland”, hint hij.

Onbekende avonturen

Welke avonturen er allemaal gefilmd gaan worden in dit nieuwe seizoen, vertelt hij niet. Martien zegt er wel naar uit te kijken: “Ik heb er gewoon hartstikke veel zin in, allemaal”, zegt hij. Vanaf wanneer het nieuwe seizoen te bekijken is, is ook nog niet bekend.

Bron: Shownieuws